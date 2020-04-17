Проект «Начинающий фермер» запустили в Татарстане

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана приглашает сельскую молодежь принять участие в проекте «Начинающий фермер». Бизнес-проекты могут быть представлены в таких номинациях, как животноводство, растениеводство, сельскохозяйственная кооперация, агротуризм и ландшафтный дизайн, а также «свободная тема».

Победители игры будут награждены дипломами и памятными подарками, а также приглашены на стажировки в страны-участницы – Россию, Киргизию, Казахстан, Армению, Беларусь и другие государства. Участниками могут стать школьники, студенты-аграрии, молодежь с опытом ведения личного подсобного хозяйства от трех лет и предприниматели сферы АПК, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее в Липецкой области открылся прием заявок на конкурсы по предоставлению грантов начинающим фермерам. Аграрии смогут получить средства для развития фермерских хозяйств. В 2020 году на два конкурса направлено 122,5 млн рублей, из которых 105 млн рублей будут предоставлены федеральным бюджетом. Всего же в регионе на грантовую поддержку фермерских хозяйств, включая семейные фермы, направят почти 159 млн рублей.