Проект объектов БКАД в Нижнем Тагиле создадут за 4,4 млн рублей

4 июня 2020     13
Проект объектов БКАД в Нижнем Тагиле создадут за 4,4 млн рублей

В Нижнем Тагиле на разработку проектно-сметной документации ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году направят 4,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из техзадания, проект должен содержать схему ремонта, поперечный профиль покрытия, общие указания, конструкцию дорожной одежды, дефектную ведомость, геодезическую съемку и смету. Об этом пишет ТагилСити.ру.

В 2022 году в городе планируют отремонтировать участки на Ленинградском и Октябрьском проспектах, на улицах Кувшинской, Ильича, Ермака, Коксовой, Балакинской, Садоводов, Коминтерна, Свердлова и Карла Либкнехта.

Завершить разработку документации к объектам подрядчик должен до 10 августа 2020 года.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Меркель решила больше не выдвигаться на пост канцлера Германии
Меркель решила больше не выдвигаться на пост канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решила больше не выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Ее цитирует Reuters. *** Обратная …


Главу российского госфонда задержали
Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда фондов, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного …


Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена

Иранских хакеров обвинили в попытке взломать аккаунты сторонников американского президента Дональда Трапма, а китайских — в попытке атаковать аккаунты сотрудников …


Проект объектов БКАД в Нижнем Тагиле создадут за 4,4 млн рублей
Проект объектов БКАД в Нижнем Тагиле создадут за 4,4 млн рублей

В Нижнем Тагиле на разработку проектно-сметной документации ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году направят …


Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Правительство Белоруссии должно уменьшить экономическую зависимость страны от России. Об этом в четверг, 4 июня, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты