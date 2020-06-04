Проект объектов БКАД в Нижнем Тагиле создадут за 4,4 млн рублей

В Нижнем Тагиле на разработку проектно-сметной документации ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году направят 4,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из техзадания, проект должен содержать схему ремонта, поперечный профиль покрытия, общие указания, конструкцию дорожной одежды, дефектную ведомость, геодезическую съемку и смету. Об этом пишет ТагилСити.ру.

В 2022 году в городе планируют отремонтировать участки на Ленинградском и Октябрьском проспектах, на улицах Кувшинской, Ильича, Ермака, Коксовой, Балакинской, Садоводов, Коминтерна, Свердлова и Карла Либкнехта.

Завершить разработку документации к объектам подрядчик должен до 10 августа 2020 года.