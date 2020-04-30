Коронавирус может ослабеть через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев.
«Вирус пока не ослабевает, вирус может ослабевать за годы. То есть он может быть слабее в осенний сезон. И не факт, что слабее», — сказал специалист в эфире «России 1».
Другие эксперты с ним согласились, отметив, что к осени коронавирусная инфекция может не ослабеть.
Накануне сингапурские ученые изменили свой прогноз об окончании эпидемии в России.
По последним данным, в стране зафиксировано более 99,4 тыс. случаев заболевания.
Ранее Лукашев объяснил, почему для больных легкой формой коронавирусного заболевания COVID-19 госпитализация может быть опасна.
Источник: Газета Известия
|
Сообщения об отказах делать аборты в больницах в Москвы опровергли
Власти Москвы заявили, что аборты беспрепятственно проводятся во всех медицинских учреждениях столицы как по желанию, так и по медицинским показателям. …
|
Цены на нефть пошли вверх
Цены на нефть марок Brent и WTI пошли вверх. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 05:26 по московскому …
|
Раскрыто положительное влияние коронавируса на отношения между людьми
Психолог Хани Ланкастер-Джеймс (Honey Langcaster-James), работавшая на реалити-шоу «Остров любви» и «Большой брат» на британском телевидении, в колонке для Sky …
|
Кустурица пригласил российских военнослужащих в свою этнодеревню
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица пригласил российских военных, которые временно дислоцируются в городе Ужице, посетить свою этнодеревню Дрвенград, построенную в 2004 …
|
Профессор РАН назвал сроки ослабления коронавируса
Коронавирус может ослабеть через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр …