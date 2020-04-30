Профессор РАН назвал сроки ослабления коронавируса

30 апреля 2020     8
Профессор РАН назвал сроки ослабления коронавируса

Коронавирус может ослабеть через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев.

«Вирус пока не ослабевает, вирус может ослабевать за годы. То есть он может быть слабее в осенний сезон. И не факт, что слабее», — сказал специалист в эфире «России 1».

Другие эксперты с ним согласились, отметив, что к осени коронавирусная инфекция может не ослабеть.

Накануне сингапурские ученые изменили свой прогноз об окончании эпидемии в России.

По последним данным, в стране зафиксировано более 99,4 тыс. случаев заболевания.

Ранее Лукашев объяснил, почему для больных легкой формой коронавирусного заболевания COVID-19 госпитализация может быть опасна.

Источник: Газета Известия

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