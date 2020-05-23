Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил « РИА Новости » директор центра Гамалеи.

Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти во время болезни. Ее слова приводит Teleprogramma.pro. …



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