Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил «РИА Новости» директор центра Гамалеи.
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Источник: Газета Известия
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил «РИА Новости» директор центра Гамалеи.
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Источник: Газета Известия
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Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти
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