«Проклятие клана Кеннеди» унесло еще одну жизнь

9 апреля 2020     22
«Проклятие клана Кеннеди» унесло еще одну жизнь

«Проклятие клана Кеннеди» унесло еще одну жизнь. Полиция нашла тело восьмилетнего Гидеона Маккина — правнука бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди. Об этом сообщает CNN.

Труп мальчика нашли на глубине около 7,5 метра в Чесапикском заливе. Гидеон вместе с матерью Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин пропали во время прогулки на лодке в штате Мэриленд 3 апреля. По предварительным данным, ветер или течение унесло лодку от берега.

Труп Мейв Кеннеди нашли в 4 километрах от дома ее матери в ночь на 7 апреля.

«Проклятие клана Кеннеди» заключается в большом числе погибших в семье неестественной смертью. Самым загадочным считается убийство президента Джона Кеннеди, который руководил США чуть более двух лет. Он был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. По официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Его брат — сенатор и генпрокурор Роберт, баллотировавшийся на пост президента, был убит в 1968 году.

Источник: Лента.Ру

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