Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке возле ЖК «Ясный» в Москве

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено после стрельбы на территории ЖК «Ясный», расположенного на Каширском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба столичного ведомства.

«Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — цитирует «РИА Новости» сообщение прокуратуры.

Перестрелка на парковке ЖК на юге Москвы произошла ранее в воскресенье. Об этом сообщили источники «Известий». Сообщалось, что некоторым из участников стрельбы удалось скрыться с места происшествия.

В городе был объявлен план «Перехват». В розыске были четыре иномарки — Mercedes, BMW, Toyota и Ford.

Прибывшие на место стрельбы правоохранители задержали троих предполагаемых участников конфликта: двоих из них — на Каширском шоссе, одного — на месте происшествия.

Позже стала известна личность одного из подозреваемых. Им оказался Вадим Р. Он заявил полицейским, что в настоящее время болеет. Он утверждает, что не участвовал в перестрелке, а пистолет, который у него изъяли, просто носит с собой.

Затем следователи раскрыли личности остальных задержанных — Евлампиев Максим Геннадьевич 1988 года рождения и Титенок Герман Валерьевич 1991 года рождения, сообщили источники.

В результате перестрелки, по данным следователей, был ранен один человек.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Сотрудники правоохранительных органов считают, что злоумышленники использовали травматическое оружие и охотничье ружье 12-го калибра. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия». Его расследование продолжается.