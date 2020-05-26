Пролет венесуэльских истребителей над иранским танкером попал на видео

Истребители Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы сопроводили иранский танкер. Видео с пролетом боевых самолетов размещено в Twitter-аккаунте Conflicts News Worldwide.

На ролике видно, как истребители, построившись ромбом, пролетают над кораблем.

Уточняется, что также в сопровождении гражданского судна участвовал эсминец ВМС Венесуэлы PO-13 «Экуана».

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять нефтяных танкеров из Ирана отправились с грузом топлива в Венесуэлу. Это первый в новейшей истории случай такой большой поставки топлива южноамериканскому государству.

Венесуэла переживает топливный кризис, одна из причин которого — торговая блокада со стороны США и их союзников. Иран также находится под американскими санкциями. В апреле президент США Дональд Трамп приказал кораблям американских ВМС уничтожать суда Ирана в случае конфликта.

Источник: Лента.Ру