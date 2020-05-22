Пропавший в горах Кабардино-Балкарии турист вышел на связь

Пропавший 21 мая в горах Кабардино-Балкарии в турист из Ставропольского края вышел на связь, он не нуждается в помощи. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на республиканское ГУМЧС.

Житель поселка Иноземцево пропал днем в четверг в Эльбрусском районе в зоне плато Канжал на высоте 2,5 тыс. м.

На его поиски выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что двое мальчиков 10 и 12 лет из города Энгельс Саратовской области, которые днем ранее ушли из дома и не вернулись, найдены живыми.