Протестующие из-за смерти чернокожего подожгли здание банка

30 мая 2020     8
Протестующие из-за смерти чернокожего подожгли здание банка

Протестующие из-за убийства чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда подожгли здание крупного банка Wells Fargo. Об этом сообщает телеканал Fox 9.

Отделение финансового учреждения находится через дорогу от городского полицейского участка. Отмечается, что фанерные щиты, которыми закрыты двери, охвачены огнем, дым также выходит из разбитых окон здания.

Кроме того, рядом с отделением подожжен автомобиль и один из банкоматов. На крыше полицейского участка находятся несколько вооруженных сотрудников. Время от времени происходит взрыв петард.

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46-летнего охранника Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Позднее выяснилось, что Флойд страдал от неких проблем со здоровьем. На видео задержания, которое широко распространилось в социальных сетях. Друзья и знакомые Флойда заверили, что он был добропорядочным гражданином и ответственным работником.

29 мая задушившего Флойда при аресте офицера полиции Дерека Шовена взяли под стражу. В ФБР заявили о начале расследования обстоятельств смерти мужчины, в ведомстве проверят произошедшее на предмет нарушения гражданских прав. Четырех полицейских, причастных к аресту мужчины, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай принес извинения горожанам.

Источник: Лента.Ру

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