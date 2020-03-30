Противопаводковые работы проводят в Омске

30 марта 2020     18
Противопаводковые работы проводят в Омске

Власти Омска продолжают активные противопаводковые мероприятия. На особом контроле остаются Окружная дорога, улица 5-я Кордная, Красноярский тракт, район озера Моховое, поля СИБНИИСХоза.

Как пишет ИА «Омскрегион», городские дорожные службы и службы по благоустройству повторно окачивают талые воды в местах постоянного подтопления, пропаривают водоперепускные трубы, очищают дождеприемники.

На полях СИБНИИСХоза для отведения воды специально сделали специальные прорези. Моховое озеро пока окончательно не вскрылось, однако приняты превентивные меры по отводу воды от частных домов, которые находятся вблизи водоема, подготовлены насосы для откачки воды.

По словам замдиректора по благоустройству управления дорожного хозяйства Андрея Парыгина, для временных дамб подготовили 3,5 тыс. мешков с песком. При необходимости подготовят еще 10 тыс. мешков.

Агентство уточняет, что дорожные службы с начала весеннего сезона откачали с дорог и территорий частного сектора более 8 тыс. кубометров талой воды. Только 13 марта в диспетчерские службы поступило более 300 обращений жителей в связи с подтоплениями. В городской администрации утверждают, что все заявки удовлетворены.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольцы сами изготавливают средства защиты от коронавируса
Севастопольцы сами изготавливают средства защиты от коронавируса

Период самоизоляции станет максимально безопасным, если использовать доступные способы защиты от вируса. Как обезопасить себя в условиях ажиотажного спроса на …


Дежурные группы созданы в трех детских садах Севастополя
Дежурные группы созданы в трех детских садах Севастополя

Только одно заявление поступило в Департамент образования с просьбой о размещении детей в дежурной группе дошкольного учреждения на период с …


В Севастополе эвакуированы работники здания правительства
В Севастополе эвакуированы работники здания правительства

Из-за неисправной проводки загорелась пристройка рядом с севастопольской администрацией.  Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Площадь возгорания составила 8 квадратных …


Мужчина прожил день на каблуках и поделился ужасом
Мужчина прожил день на каблуках и поделился ужасом

Журналист The Sun прожил в обуви на каблуках целый день и поделился ужасом от возникших проблем. Его история опубликована на …


Более четверти новых мощностей теплоэлектростанций оказались не загружены
Более четверти новых мощностей теплоэлектростанций оказались не загружены

В России четверть новых теплоэлектростанций (ТЭС), построенных в рамках обновления энергосистемы после реформирования РАО ЕЭС, фактически простаивает, следует из данных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты