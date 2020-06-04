Проверку по факту гибели электромонтера организовали в Ленобласти

4 июня 2020     17
Проверку по факту гибели электромонтера организовали в Ленобласти

В Ленинградской области следователи проводят проверку по факту гибели электромонтера в городе Кириши. Во время монтажных работ он получил смертельный удар током.

Как сообщает пресс-служба СКР по региону, на место происшествия прибыли следователи. В рамках проверки они установят причины и условия, которые привели к трагедии, пишет телеканал «78».

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В конце мая сообщалось, что рабочий газонефтяного месторождения погиб при падении мобильной буровой установки в Томской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник: Газета Известия

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