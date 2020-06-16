Прожившие в браке 76 лет супруги умерли от коронавируса с разницей в две недели

16 июня 2020     12
Прожившие в браке 76 лет супруги умерли от коронавируса с разницей в две недели

100-летние супруги, прожившие в браке 76 лет, заразились новой коронавирусной инфекцией и умерли с разницей в две недели. Об этом сообщает People.

В марте 72-летний Рон Кальдерон (Ron Calderone) из американского штата Род-Айленд отвез своих 100-летних родителей, Билла (Bill) и Джилл (Jill), в дом престарелых. Вскоре он узнал, что в учреждении произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. Оба супруга прошли тест и получили положительный результат. «Как только я узнал о диагнозе, я позвонил родителям по видеосвязи. Я еще никогда не видел своего отца настолько слабым, у него едва хватало сил отвечать на мои вопросы», — рассказал Рон.

В марте сын несколько раз навещал больных родителей. Однажды он привез матери статуэтку, которую она получила за танец на школьном балу сына в 1962 году. Несмотря на то, что у Джилл была болезнь Альцгеймера, женщина сразу вспомнила памятную вещь. Через два месяца, с разницей в две недели, оба родителя Рона скончались от осложнений коронавируса. «Они были всей моей жизнью. Очень тяжело было потерять людей, которых ты знал 72 года», — признался мужчина.

Несмотря на то, что пенсионеры заразились вирусом в доме престарелых, Рон не винит в этом сотрудников. Он благодарит их за заботу о его родителях в последние недели их жизней. Мужчина надеется, что люди начнут серьезнее относиться к коронавирусу и поймут, что он может угрожать их здоровью и жизни.

Ранее сообщалось о супругах из Англии, которые прожили вместе 76 лет и скончались с разницей в 15 дней. Муж умер от коронавируса, а жена — от старости.

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Источник: Лента.Ру

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