Пушков ответил на обвинения в адрес ВОЗ

20 апреля 2020     16
Пушков ответил на обвинения в адрес ВОЗ

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ее неэффективности во время пандемии коронавируса.

«Стремление переложить ответственность за эпидемию на ВОЗ — это попытка снять ответственность с самих себя. Как бы ни критиковали ВОЗ, у нее нет средств для борьбы с эпидемией. И она не может заставить страны вовремя принимать нужные меры, если их власти не понимают масштаб угрозы», — написал сенатор в Twitter в понедельник, 20 апреля.

14 апреля американский президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за неэффективности организации. После этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США выбрали неподходящее время для прекращения финансирования ВОЗ. В МИД России назвали принятое американским президентом решение контрпродуктивным.

Кроме того, Трамп подверг критике организацию за сосредоточенность на Китае во время пандемии коронавируса. По его мнению, организация уделяла слишком большое внимание КНР, несмотря на то, что финансируется в основном за счет США.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них 165 тыс. скончались, 624,9 тыс. пациентов выписаны из больниц. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов.

Источник: Газета Известия

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