Пушков рассказал о «спусковом крючке» коронавируса

17 апреля 2020     20
Пушков рассказал о «спусковом крючке» коронавируса

Пандемия коронавируса может стать спусковым крючком перераспределения сил в мировой политике, заявил 17 апреля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Так сенатор прокомментировал статью The Economist о том, что Китай якобы выигрывает от ситуации с распространением вируса.

«Побеждает ли Китай?» – главный вопрос, которым сейчас задаются в ведущих западных столицах. Страхи западной элиты небеспочвенны. Пандемия может стать спусковым крючком постепенного, но неуклонного перераспределения позиций и нового соотношения сил в мировой политике», – указал Пушков.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, а к настоящему времени вирус затронул уже более 180 стран мира.

При этом МВФ заявил о фактической остановке мировой экономики.

Эксперты отмечают, что Китай уже смог преодолеть эпидемию. В стране практически не фиксируется новых случаев заболевания.

Источник: Газета Известия

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