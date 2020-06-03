Пушков высмеял вице-премьера Украины за «фэнтези»

Идея украинского вице-премьера Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия Москвы является «придумкой в стиле фэнтези». Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее, 2 июня, Резников заявил, что переговоры по ситуации в Донбассе следует проводить именно в таком формате, поскольку Россия якобы «нарушила» Будапештский меморандум и «напала» на Украину.

«”Будапештский формат” решения проблемы Донбасса без России — еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что политика Киева «ушла» в слова и формулы, лишенные содержания.

«Главы МИД меняются — пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези», — заключил сенатор.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

26 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах властей страны ликвидировать администрации ДНР и ЛНР после установления контроля над территориями.

В середине мая по итогу завершения очередного раунда переговоров контактной группы представитель РФ Борис Грызлов отметил, что из-за украинской стороны снова не было принято заявление о прекращении огня в регионе. По его словам, новая украинская власть для жителей Донбасса мало чем отличается от предыдущей.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.