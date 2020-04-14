Путин назвал главную проблему экономики из-за коронавируса

14 апреля 2020     6
Путин назвал главную проблему экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин назвал снижение спроса главной и наиболее чувствительной проблемой экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

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18:06 — 25 марта

По словам президента, объем розничной торговли в России в апреле снизился на 35 процентов по сравнению с мартом. Кроме того, в стране и во всем мире упало потребление энергоресурсов, что отразилось на ценах на нефть. За первые 12 дней апреля потребление электроэнергии в России упало на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «То есть предприятия стали меньше загружать свои мощности», — заключил Путин.

Глава государства отметил, что не только Россия, но и другие страны столкнулись с проблемами в экономике из-за коронавируса. Так, пандемия негативно влияет на деловую и предпринимательскую активность, динамику рынка труда.

Нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц ранее назвал ситуацию с распространением коронавируса совершенно новым типом кризиса. По его словам, обычный экономический кризис вызван снижением спроса, однако в нынешней ситуации люди сначала закрывают бизнес, магазины и рестораны из-за пандемии. «Повышение спроса в такой ситуации не разрешит эту конкретную проблему», — сказал он в беседе с CNBC.

Источник: Лента.Ру

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