Путин назвал голосование по Конституции шагом к демократизации общества

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, заявил, что поправки к Конституции, за которые смогут проголосовать граждане страны, помогут российскому обществу сделать еще один шаг к демократизации. Речь идет о передаче главой государства части своих полномочий парламенту.

Глава государства подчеркнул, что в нынешних реалиях президент сам утверждает кандидатуру премьер-министра с согласия Госдумы. При этом потом лидер страны имеет право без согласия парламента назначать министров.

Соответствующие поправки в конституцию, по словам Путина, кардинально поменяют ситуацию, в случае их выбора народом.

«Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Существенная часть полномочий передается парламенту», — пояснил президент.

Ранее в воскресенье глава столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух сообщил, что в Москве заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ подали уже порядка 700 тыс. горожан.

11 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице. Запись на голосование открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и аккаунт на одном из вышеуказанных порталов.

Электронное голосование откроют с 25 июня по 30 июня. Согласно опросу ВЦИОМа, почти 70% граждан России собираются принять участие в голосовании.

Путин предложил внести изменения в Основной закон страны в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Изначально датой голосования было выбрано 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса датой проведения голосования было назначено 1 июля.

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