Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал одной из причин сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане неправильное поведение населения. Об этом глава государства заявил в понедельник, 18 мая, на совещании с руководством и общественностью республики.

По словам президента, люди обращаются к врачам слишком поздно, а также часто занимаются самолечением, сообщает НСН.

«По оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому. Кроме того, надо дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий»,— сказал Путин.

По данным федерального оперштаба, по состоянию на 18 мая, в Дагестане в общей сложности выявлено 3 460 случаев заражения коронавирусом, из них 89 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 29 человек, выздоровели 1 807 пациентов.

По состоянию на 18 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 290 678 человек, умерли 2722 пациента, выздоровели ― 70 209.

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