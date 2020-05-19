Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

19 мая 2020     21
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал одной из причин сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане неправильное поведение населения. Об этом глава государства заявил в понедельник, 18 мая, на совещании с руководством и общественностью республики.

По словам президента, люди обращаются к врачам слишком поздно, а также часто занимаются самолечением, сообщает НСН.

«По оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому. Кроме того, надо дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных врачей по режимам самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий»,— сказал Путин.

По данным федерального оперштаба, по состоянию на 18 мая, в Дагестане в общей сложности выявлено 3 460 случаев заражения коронавирусом, из них 89 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 29 человек, выздоровели 1 807 пациентов.

По состоянию на 18 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 290 678 человек, умерли 2722 пациента, выздоровели ― 70 209.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Котяков заявил о прогнозируемом росте числа безработных в РФ в мае и июне
Котяков заявил о прогнозируемом росте числа безработных в РФ в мае и июне

Число официально зарегистрированных безработных жителей России достигло 1,6 млн, рост будет продолжаться в мае и июне. Об этом 18 мая …


В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях

Первая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершилась, тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле. Об этом в понедельник, …


Маас провёл переговоры с Помпео
Маас провёл переговоры с Помпео

02:39 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео. Об этом говорится в сообщении, опубликованном …


Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса
Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса

02:52 Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Источник: Россия Сегодня


Модель сделала пластику ягодиц и на полгода лишилась возможности сидеть
Модель сделала пластику ягодиц и на полгода лишилась возможности сидеть

Индийская модель и блогерша Шилпа Сетхи (Shilpa Sethi) сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц и на полгода лишилась возможности сидеть. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты