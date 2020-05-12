Путин объявил о разовых выплатах семьям с детьми от трех лет

Президент РФ Владимир Путин 11 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке объявил о разовых выплатах семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет.

По его словам, пособие в размере 10 тыс. рублей за апрель, май и июнь можно будет получить на каждого ребенка уже с 1 июня.

«Мы приняли, на мой взгляд, правильное справедливое решение: для получения такой единовременной помощи не вводить каких-то формальных критериев. Условие сейчас может быть только одно — помощь должны получить все, кто в ней нуждается», — подчеркнул глава государства.

По его словам, обращаться за выплатой можно с 12 мая через портал госуслуг и сайт Пенсионного фонда.

11 мая Путин подписал указ о новых мерах финансовой поддержки семей с детьми. Так, минимальное пособие по уходу за ребенком повысится в два раза. Кроме того, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей для семей с детьми до трех лет.