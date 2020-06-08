Путин одобрил использование ваучеров вместо возврата денег за билеты

8 июня 2020     20
Путин одобрил использование ваучеров вместо возврата денег за билеты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использование ваучеров при возврате гражданам деньги за авиабилеты. Соответствующий документ опубликован 8 июня на официальном-интернет портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности <…> вправе установить на соответствующей территории особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату», — говорится в документе.

Кроме того, глава государства подписал закон, разрешающий гражданам отказываться от поездок или возвращать деньги за билеты в случае чрезвычайной ситуации (ЧС) или при ее угрозе. Закон распространяется на билеты на самолеты, поезда и водный транспорт. Также документ позволяет кабмину устанавливать основания, порядок, а также сроки и условия возврата туристам денег за сгоревшие поездки либо предоставления им аналогичного турпродукта.

Ранее, 7 мая, в Госдуму был внесен законопроект о выдаче ваучеров вместо возвратa денег за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры.

Законопроект наделяет правительствo РФ правом при угрозe возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории России или ее части устанавливать особенности порядка, сроков и условий возвратa заказчикам денег, уплаченных ими при бронировании местa в гостиницe, при отмене или переносe такого бронирования.

В подобных ситуациях, а также в случае введения иностранным государством ограничений на въезд туристов кабмин, согласно документу, также будет вправе принять решение о приостановлении обязанности туроператора возвращать туристам уплаченные ими деньги, но только при условии предоставления таким туроператором обязательства обеспечить равнозначный туристский продукт взамен.

12 мая Госдума приняла данный законопроект в первом чтении.

Источник: Газета Известия

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