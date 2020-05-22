Путин отметил возросшее уважение россиян к медикам на фоне пандемии

22 мая 2020     14
Путин отметил возросшее уважение россиян к медикам на фоне пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране в пятницу, 22 мая, отметил что, уважение к медикам у россиян, которое всегда было высоким, «сейчас поднялось на гораздо более серьезную высоту» на фоне пандемии коронавируса.

«<…> потому что мы видим, как медработники, врачи, медсестры, в целом медперсонал работают, не жалея себя. Это дорогого стоит, и, безусловно, это вызывает ответную реакцию наших людей», — заявил глава государства.

Однако при этом российский лидер выразил надежду, что не станет пациентом врачей, борющихся с коронавирусом. Такое заявление Путин сделал, отмечая работу главврача городской клинической больницы №52 московского департамента здравоохранения Марьяне Лысенко.

«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется, но некоторые мои коллеги, которые лежали в других клиниках, они сталкивались с вашими специалистами, которые постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали», — сказал президент, поблагодарив Лысенко за работу.

Ранее Путин в ходе совещания заявил о стабилизации ситуации в России с распространением корнавируса. По его словам, прогресс не такой быстрый, как хотелось бы, местами он неустойчив, но, все же, он есть, подчеркнул глава государства.

При этом глава государства указал на возможность возникновения второй волны COVID-19 в стране «возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь». В связи с этим, Путин призвал начать подготовку к подобному развитию ситуации.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба на 22 мая, в России зарегистрировано 326 448 случаев коронавируса за весь период эпидемии, 3249 погибших и 99 825 выздоровевших.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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