Путин ответил на критику поправок к Конституции

15 июня 2020     5
Путин ответил на критику поправок к Конституции

Поправки в Конституцию, за которые смогут проголосовать россияне, помогут стране сделать еще один шаг к демократическому обществу, заявил президент России Владимир Путин в воскресенье, 14 июня.

Комментируя критические высказывания со стороны КПРФ о том, что изменения Основного закона страны приведут к правлению олигархов и диктатуре, Путин заявил, что поправки в Конституцию подразумевают передачу части его полномочий парламенту.

В частности, сейчас президент утверждает кандидатуру премьер-министра с согласия Госдумы, при этом потом глава государства имеет право без согласия парламента назначать министров.

«Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Существенная часть полномочий передается парламенту», — пояснил президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того Путин отметил, что слово «диктатура» является органичным для коммунистической партии, поскольку она была закреплена в Конституции СССР. В поправках к Конституции России, как подчеркнул глава государства, «ничего подобного нет».

Путин предложил внести изменения в Основной закон страны в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Изначально датой голосования было выбрано 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса датой проведения голосования было назначено 1 июля.

В Москве голосование в качестве эксперимента будет проведено в дистанционном формате. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Газета Известия

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