Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня

29 мая 2020     18
Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля 29 мая.

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Источник: Газета Известия

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