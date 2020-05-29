Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля 29 мая.
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Источник: Газета Известия
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военных парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля 29 мая.
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Источник: Газета Известия
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