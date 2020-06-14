Путин понадеялся на скорый выход США из кризиса благодаря основам демократии

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, 14 июня, что борьба за естественные права, которая приобретает характер разгула и погромов, не ведет ни к чему хорошему. Так он прокомментировал многочисленные протесты, которые проходят с конца мая в США и некоторых странах Европы после смерти афроамериканца в результате жесткого задержания полицией.
Глава государства отметил, что он рассчитывает на то, что фундаментальные основы демократии в США позволят стране выйти из кризиса.
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Источник: Газета Известия
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