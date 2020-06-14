Путин понадеялся на скорый выход США из кризиса благодаря основам демократии

14 июня 2020     10
Путин понадеялся на скорый выход США из кризиса благодаря основам демократии

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, 14 июня, что борьба за естественные права, которая приобретает характер разгула и погромов, не ведет ни к чему хорошему. Так он прокомментировал многочисленные протесты, которые проходят с конца мая в США и некоторых странах Европы после смерти афроамериканца в результате жесткого задержания полицией.

Глава государства отметил, что он рассчитывает на то, что фундаментальные основы демократии в США позволят стране выйти из кризиса.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе выявили четыре новых случая коронавируса
В Севастополе выявили четыре новых случая коронавируса

Четыре новых случая коронавируса зафиксировано в Севастополе. Среди заболевших – подросток, приехавший из Воронежа.  Юноша сдал анализ на коронавирусную инфекцию …


Путин назвал голосование по Конституции шагом к демократизации общества
Путин назвал голосование по Конституции шагом к демократизации общества

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 14 июня, заявил, что поправки к Конституции, за которые смогут проголосовать граждане страны, помогут …


Путин понадеялся на скорый выход США из кризиса благодаря основам демократии
Путин понадеялся на скорый выход США из кризиса благодаря основам демократии

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, 14 июня, что борьба за естественные права, которая приобретает характер разгула и погромов, …


В Севастополе в День города включили все фонтаны
В Севастополе в День города включили все фонтаны

В Севастополе к 237-й годовщине со дня основания города запустили 23 городских фонтана.  Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев открыл фонтан …


В Севастополе выявили ещё четыре случая коронавируса
В Севастополе выявили ещё четыре случая коронавируса

Четыре новых случая коронавируса зафиксировано в Севастополе. Среди заболевших – подросток, приехавший из Воронежа.  Юноша сдал анализ на коронавирусную инфекцию …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты