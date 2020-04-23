Путин пообещал провести торжества в честь юбилея Победы

Всенародные торжества в честь 75-летия Победы обязательно состоятся. Об этом президент России Владимир Путин написал в телеграмме участникам акции «Вахта памяти».
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Источник: Газета Известия
Всенародные торжества в честь 75-летия Победы обязательно состоятся. Об этом президент России Владимир Путин написал в телеграмме участникам акции «Вахта памяти».
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Источник: Газета Известия
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