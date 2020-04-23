Путин пообещал провести торжества в честь юбилея Победы

Всенародные торжества в честь 75-летия Победы обязательно состоятся. Об этом президент России Владимир Путин написал в телеграмме участникам акции «Вахта памяти».

Раскрыты новые осложнения от коронавируса Коронавирусное заболевание может привести к появлению тромбов в сосудах. Об этом сообщает издание MedicalXpress. Медики заметили, что коронавирус может способствовать …



Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение, ограниченное на фоне пандемии коронавируса, может быть возобновлено только в апреле 2021 года. Такие сроки в интервью «Коммерсанту» …



У вице-премьера российского региона начались обыски из-за хищений в зоопарке В кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина проходит обыск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. С …



Путин пообещал провести торжества в честь юбилея Победы Всенародные торжества в честь 75-летия Победы обязательно состоятся. Об этом президент России Владимир Путин написал в телеграмме участникам акции «Вахта …

