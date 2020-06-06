Путин попросил учесть вопросы культуры в плане восстановления экономики

В плане восстановления экономики нужно учесть вопросы деятельности культуры. Об этом заявил в субботу, 6 июня, президент России Владимир Путин.

«Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной, нормальной жизни, идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы», — сказал Путин на онлайн-встрече с деятелями культуры.

Он подчеркнул, что в этом плане необходимо учесть вопросы деятельности учреждений культуры. По словам российского лидера этот план принимается не только для решения текущих задач, но и с учетом долгосрочных целей развития.

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