Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Президент России Владимир Путин представил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Кремле.

«Поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ», — отмечается в тексте.

Кроме этого, президент поручил представить предложения по цифровизации мероприятий по газификации с целью взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней и организаций, включая аварийно-спасательные и диспетчерские службы, а также потребителей газа. Также среди поручений Путина — интеграция данных топливно-энергетических балансов, региональных программ газификации, информации по работе с потребителями газа в государственные информационные системы.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер, а также главы регионов.

3 июня сообщалось, в Московской области с начала 2020 года ввели в эксплуатацию восемь газопроводов. В региональной пресс-службе министерства энергетики отметили, что АО «Мособлгаз» ввело в эксплуатацию три новых газопровода в городском округе Серебряные Пруды. Так, специалисты газифицировали улицы Свободная и Петра Романова. Общая протяженность новых газовых сетей превысила 3 км. Кроме того, созданы условия для газификации 200 жителей.