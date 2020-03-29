Путин поручил повысить размер оплаты больничных в России

Президент России Владимир Путин по итогам своего обращения к нации 25 марта дал поручение повысить размер оплаты больничных до не менее чем одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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18:06 — 25 марта

Как следует из указа главы государства, такой размер пособия по временной нетрудоспособности сохранится до конца 2020 года. Помимо этого Путин распорядился до 31 декабря увеличить максимальный размер пособия по безработице до одного МРОТ.

В указе главы государства также поручено уже с 1 апреля начать выплачивать ежемесячно по пять тысяч рублей на ребенка до трех лет семьям, которые имеют право на материнский капитал. Такие выплаты будут действовать три месяца — то есть до конца июня 2020 года.

Глава государства 25 марта представил экстренные меры, которые будут приняты для поддержки экономики страны и ее граждан в условиях эпидемии коронавируса. Помимо социальной составляющей власти страны намерены поддержать бизнес с помощью налоговых послаблений и кредитных каникул.

Источник: Лента.Ру