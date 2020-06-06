Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ

Президент России Владимир Путин поручил разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ. Об этом говорится в документе, опубликованном в субботу, 6 июня пресс-службой Кремля.

«Правительству РФ обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области», — говорится в поручении главы государства.

Кроме того, Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных. Она должна включить в себя разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств.

Президент также поручил обеспечить с 2021 года ежегодное выделение бюджетных ассигнований на создание и функционирование этой информационно-аналитической системы.

В мае президент заявил о необходимости развития высоких технологий для России. Путин назвал искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование составляющими базы, на которой будет развиваться страна.

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