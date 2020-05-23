Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России

Россия должна быть готова к тому, что осенью придется столкнуться со второй волной распространения кopонaвиpуcной инфекции. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Возможна вторая волна, по данным Всемирной организации здравоохранения, осенью текущего года, где-то конец октября-ноября – начало декабря», — сказал российский лидер, отметив, что страна должна быть готова к такому развитию ситуации.

Вместе с тем Путин отметил, что сегодня ситуация с эпидемией в стране стабилизируется, так как началось снижение новых случаев заболевания. Однако он напомнил, что динамика пока неустойчивая.

«Если еще неделю назад прирост новых случаев выявления коронавируса был 5,9%, то сегодня — 3,5%. Важно, что снижение идет на фоне постоянного увеличения тестирования, что позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, не допускать тяжелых осложнений», — констатировал президент.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение инфекции в стране вышло на плато. Она отметила, что специалисты видят тенденцию к снижению темпов заражения. Тем не менее необходимо по-прежнему соблюдать все меры предосторожности, иначе ситуация может быстро ухудшиться.

Ранее 21 мая доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вторую волну коронавирусной инфекции, скорее всего, стоит ожидать.

Накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила, что первую волну пандемии коронавируса может сменить вторая. Она призвала правительство не отменять противоэпидемические ограничения для граждан.

По данным оперштаба на 22 мая, в России зарегистрировано 326 448 случаев коронавируса за весь период эпидемии, 3249 погибших и 99 825 выздоровевших.

Уровень смертности пациентов с этой инфекцией в стране сейчас составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на этот вирус не имеет клинических проявлений болезни.

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