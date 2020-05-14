Путин провел телефонный разговор с Вучичем

14 мая 2020     8
Путин провел телефонный разговор с Вучичем

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщили в администрации лидера Сербии, передает РИА Новости.

В ходе разговора Вучич выразил соболезнования Путину в связи с жертвами коронавируса в России. Сербский лидер понадеялся, что решительные меры российских властей помогут победить распространение инфекции. Также Вучич выразил благодарность российскому лидеру «за выраженную заботу о нашей стране и отправку медицинской помощи».

Кроме того, президент Сербии рассказал Путину о всех событиях в регионе, включая ситуацию в Косове и Метохии.

Лидеры государств во время разговора выразили надежду, что обстоятельства вскоре позволят «обмен визитами на высоком уровне и продолжение ранее запланированных межгосударственных контактов».

4 апреля сообщалось, что Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. Последний борт вылетел с аэродрома Чкаловский в Московской области в ночь на 4 апреля. В Сербию отправились 87 военнослужащих, в том числе военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

По последним данным, в Сербии выявлено 10,2 тысячи зараженных коронавирусом; 222 человека умерли, 3,8 тысячи — вылечились.

Источник: Лента.Ру

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