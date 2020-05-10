Путин рассказал о национальной идее России

Национальная идея России заключается в патриотизме, который должен быть не квасным и затхлым, а посвященным развитию страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 мая.

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Путин выступил против «квасного» патриотизма Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Об этом заявил президент Владимир …



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