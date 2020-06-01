Путин заявил о претворении в жизнь некоторых поправок по Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые поправки в Конституцию России уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

Маленький мальчик поприветствовал Путина по видеосвязи Маленький мальчик поприветствовал президента России Владимира Путина во время видеоконференции с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава». В Международный день защиты …



Путин заявил о претворении в жизнь некоторых поправок по Конституции Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые поправки в Конституцию России уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности. Новость …



На Черноморском флоте стартовал летний период обучения Впервые торжественный митинг и поздравление моряков решили организовать не на суше, как это обычно бывает, а в акватории на внешнем …



Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 14:30 Главные темы программы: – Статистика пандемии и новый уровень контроля на въезде в Севастополь. Последние новости от городского правительства. – …

