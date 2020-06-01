Путин заявил о претворении в жизнь некоторых поправок по Конституции

1 июня 2020     10
Путин заявил о претворении в жизнь некоторых поправок по Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые поправки в Конституцию России уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности.

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Источник: Газета Известия

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