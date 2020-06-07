Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя

7 июня 2020     7
Работа мессенджера Telegram восстановлена после сбоя

Мессенджер Telegram сообщил о восстановлении работы после кратковременного сбоя в субботу, 6 июня. Информация появилась на странице мессенджера в социальной сети «Вконтакте».

Проблемы в работе Telegram возникли ранее у пользователей по всему миру, в том числе и в России, где большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга Казани, Уфы и Самары.

По информации сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, большинство пользователей (68%) жаловались на то, что не могут подключиться к серверу, около 28% людей не могли отправить или получить сообщения, а 2% пользователей не могли зайти в систему.

1 июня пользователи продукции Apple после установки актуального обновления ПО до версии iOS 13.5 пожаловались на сбои в работе iPad и iPhone.

Источник: Газета Известия

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