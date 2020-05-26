Работники рассказали о желанных изменениях в своей работе после пандемии

Три четверти опрошенных сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса после снятия режима самоизоляции хотели бы получить гибкий график и периодически работать из дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CRM-системой «Мегаплан».

В опросе приняли участие 1847 линейных сотрудников и 1536 руководителей и владельцев малого и среднего бизнеса. Эксперты узнали, что компании и персонал хотели бы изменить в своей работе после окончания режима самоизоляции.

Половина опрошенных сотрудников изъявили желание самостоятельно выбирать время начала рабочего дня. При этом им навстречу готовы пойти только 37% респондентов-руководителей.

«Интересно, что более половины наемных сотрудников (51,2%) в будущем хотят самостоятельно выбирать технику и программное обеспечение для работ. С введением режима самоизоляции немногие компании оказались готовы к резкому переходу в онлайн. Возможно, именно поэтому бизнес сейчас максимально открыт к предложениям своих сотрудников. И по нашим данным, 54% руководителей готовы поддержать персонал в выборе техники и софта для работы», — отметил генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов.

Почти половина сотрудников (49%) в пожеланиях указали появление на работе опции корпоративного фитнеса. Почти столько же (48%) поприветствовали бы изучение иностранных языков за счет компании. Из опрошенных сотрудников 41% хотел бы, чтобы работодатель оплачивал для них корпоративное такси до офиса и обратно, так как в условиях пандемии опасаются ездить общественным транспортом. Чуть больше трети персонала (35%) предпочли бы отменить дресс-код на работе.

Периодически позволять персоналу работать из дома готовы 78% бизнесменов. Более половины владельцев компаний (51%) высказались за проведение совещаний с сотрудниками по видеосвязи. Еще 46% руководителей готовы отменить требования по дресс-коду.

Более половины офисных работников (53%) пожелали работать в помещениях, где атмосфера приближена к домашней. По их мнению, уютная обстановка в офисе повышает эффективность работы. При этом 32% респондентов не согласились с ними, указав, что офис предназначен для работы, а не для посиделок в домашнем стиле.

В некоторых компаниях для поддержки сотрудников на удаленном режиме появилась традиция онлайн-вечеринок по пятницам.Однако каждый четвертый сотрудник (26%) хотел бы проводить пятничные вечера в кругу друзей и не переносить корпоративы в офлайн. Еще столько же респондентов готовы участвовать в аналогичных вечеринках только по значимым для компании поводам. И только 31% руководителей и владельцев компаний высказались за проведение еженедельных пятничных вечеринок в офисе.

Результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованные 22 мая, показали, что формат дистанционной работы для сотрудников после завершения самоизоляции планирует продлить 21% российских компаний. При этом 72% работодателей по окончании карантина собираются вернуть удаленных сотрудников на работу в офис. Еще 17% работодателей оставят персонал на удаленке на какое-то время.