Рада приняла закон о продаже земли

Верховная Рада Украины приняла закон, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

За документ проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и группа «За будущее» не поддержали закон.

Власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

Мораторий на продажу Земли на Украине действует почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз.

Источник: Лента.Ру