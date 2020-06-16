Раненых при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

Раненые при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве полицейские будут представлены к государственным наградам. Об этом 16 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, решение внести представление президенту РФ о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» принял глава МВД Владимир Колокольцев. При задержании вооруженного злоумышленника отличились сотрудники ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитан полиции Сергей Крылов и старший лейтенант полиции Алексей Поярков.

Инцидент со стрельбой произошел накануне около дома 156 по Ленинскому проспекту в Москве. Полицейские остановили автомобиль такси для проверки документов, в это время по ним открыл огонь прохожий.

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