Раскрыт секрет незаметного нижнего белья Кейт Миддлтон

28 апреля 2020     5
Раскрыт секрет незаметного нижнего белья Кейт Миддлтон

Преподаватель и эксперт по этикету раскрыла секрет незаметного нижнего белья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Ее высказывания приводит The Sun.

По словам Мики Мейер (Myka Meier), существует два способа скрыть швы и лямки под облегающим нарядом, которые использует герцогиня. Первый — пришить бюстгальтер к одежде, а второй — надевать под нее бесшовный комплект нижнего белья.

Также специалистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок бежевого боди бренда Spanx и заявила, что изделие является важнейшим предметом гардероба Миддлтон. «Вы можете купить его в цвете, подходящем к оттенку вашей кожи, для того чтобы белья не было видно через одежду», — отметила Мейер.

Фото опубликовано @mykameier

Кроме того, преподаватель рассказала, что члены королевской семьи чаще всего используют нижнее белье британской марки John Lewis. «Внимание должно быть обращено на красивый дизайнерский наряд, а не на белье, которое может испортить весь образ», — подчеркнула Мейер.

Ранее 28 апреля в украшении герцогини Кембриджской разглядели тайное романтическое послание. Отмечается, что аксессуар из розового золота с камнями, которое Уильям подарил Миддлтон до замужества, был выбран неслучайно. Так, украшающий кольцо жемчуг ассоциируется с июнем (месяц рождения Уильяма), а гранат — с январем (месяц рождения Миддлтон).

Источник: Лента.Ру

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