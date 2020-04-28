Раскрыт следующий складной смартфон Samsung

28 апреля 2020     16
Раскрыт следующий складной смартфон Samsung

Следующий складной смартфон Samsung выйдет в конце лета и получит улучшенную тройную камеру. Об этом в своем Twitter рассказал аналитик Росс Янг (Ross Young) из агентства Display Supply Chain Consultants.

Одной из отличительных особенностей устройства, которое Янг называет Galaxy Fold 2, станет тройная камера с модулями разрешением 64, 12 и 16 мегапикселей. Таким образом, 64-мегапиксельный объектив заменит один из 12-мегапиксельных, который использовался в камере Galaxy Fold. Также камера раскрытого флагмана получит двойную оптическую стабилизацию.

По мнению аналитика, аппарат также получит увеличенный основной дисплей, поддержку 5G и стилуса S-Pen. При этом из-за наращивания объемов производства Galaxy Fold 2 будет стоить примерно на 100 долларов дешевле, чем дебютная модель. Росс Янг прогнозирует его стоимость в диапазоне 1880-1895 долларов, или около 134 тысяч рублей.

Новый смартфон линейки Galaxy Fold будет представлен а августе. Эксперт уверен, что Samsung покажет модель на презентации флагманского устройства Galaxy Note 20. В комментариях Росс Янг уточнил, что не может сейчас оценивать влияние пандемии коронавируса на производство техники Samsung.

В середине февраля Samsung представила раскладной смартфон Galaxy Z Flip с корпусом по типу «раскладушки», 6,7-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 855+, восемью гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти, двойной камерой. Складной аппарат Galaxy Fold был презентован в конце февраля 2019 года, стоимость его начиналась от 1980 долларов.

Источник: Лента.Ру

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