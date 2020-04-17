Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике

17 апреля 2020     25
Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике

Глава американской United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно объяснил, почему его компания использует для запусков российские ракетные двигатели РД-180. Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос подписчика в своем Twitter.

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По его словам, правительство США в конце «холодной войны» попросило закупать двигатели, чтобы «российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране».

Двигатель РД-180 производится в НПО Энергомаш (предприятие Роскосмоса) и используется на первой ступени Atlas-5. ULA предоставляет НАСА услуги по запуску космических ракет.

Источник: Лента.Ру

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