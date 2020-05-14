Раскрыта тайна самого древнего храма

14 мая 2020     12
Раскрыта тайна самого древнего храма

Ученые Тель-Авивского университета и Управления древностей Израиля выяснили, что древнейший храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции изначально был задуман строителями как гигантское единое сооружение. Статья исследователей, раскрывающая тайну мегалита, опубликована в журнале Cambridge Archaeological Journal.

Специалисты прибегли к архитектурному анализу общей геометрии комплекса, который включает в себя несколько десятков мегалитических сооружений круглой формы. Оказалось, что три сооружения с диаметром до 20 метров, должны были составлять одну крупную постройку. Это опровергает популярную гипотезу, согласно которой методы планирования возникли гораздо позже Гёбекли-Тепе, построенного 11,5-11 тысяч лет назад. Ученые считали, что мегалит воздвигли охотники-собиратели, поскольку более продуманное строительство характерно для ранних фермеров, живших 10,5 тысяч лет назад.

Открытие исследователей указывает на то, что 11 тысяч лет назад происходили значительные культурные изменения. Базовые методы планирования использовались в Леванте (исторический регион к востоку от Средиземного моря) в период раннего неолита (9500 лет до нашей эры). Однако теперь стало ясно, что они были известны ранее и сделали возможным переход к прямоугольной архитектуре, характерной для фермерских общин.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские рынки начали работать по новым правилам
Севастопольские рынки начали работать по новым правилам

Каждый продавец теперь обязан носить маску и перчатки. Антисептиками регулярно обрабатывают прилавки и помещения. Покупателей стало намного меньше, говорят предприниматели, …


Вести Севастополь 14.05.2020
Вести Севастополь 14.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы: – Новые правила для севастопольских рынков. Продавцы должны быть в масках и перчатках. Что станет двигателем торговли, …


В Крыму выявили шесть новых случаев COVID-19
В Крыму выявили шесть новых случаев COVID-19

Коронавирус подтверждён, в том числе, у 14-летнего ребёнка. На утро 14 мая в Республике Крым зафиксировано шесть новых случаев заболевания …


В Севастополе снизилась общая заболеваемость детей
В Севастополе снизилась общая заболеваемость детей

Месяц, проведённый горожанами в самоизоляции, изменил медицинскую статистику. Дети в Севастополе стали реже болеть. Такие выводы сделали городские педиатры. Но …


С 18 мая на работу выйдут 85% жителей Крыма
С 18 мая на работу выйдут 85% жителей Крыма

Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он отметил, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты