Раскрыта тайна смертельно опасного вируса

20 апреля 2020     19
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США раскрыли тайну уникальной структуры и функций белка VP3, который помогает ротавирусам избегать иммунного ответа. Открытие позволит разработать препараты для лечения опасных ротавирусных инфекций, которые приводят к около 200 тысячам смертей ежегодно. Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Оказалось, что VP3 состоит из четырех молекулярных модулей, которые объединяют в себе пять ферментативных функций, необходимых для репликации ротавируса. Одна из стратегий, которые вирусы используют для проникновения в клетку, заключается в кэпировании вирусной матричной РНК (мРНК) таким образом, чтобы она напоминала кэпированную мРНК самой клетки.

Кэпирование является одним из этапов созревания РНК, при котором к концу молекулы присоединяется структура, состоящая из модифицированных нуклеотидов и называемая кэпом. Этот механизм очень важен для последующего синтеза белков, однако вирусы также кэпируют свои собственные мРНК, чтобы захватить клеточную машину по синтезу белков. В случае ротавируса известно, что он использует белок VP3, однако структура этой молекулы не была известна в течение 30 лет.

Модули VP3 самоорганизуются в стабильную молекулу, способную одновременно захватывать не менее двух мРНК, что делает процесс эффективным. Знание структуры позволит разработать антивирусные препараты для профилактики или лечения ротавирусной инфекции.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма прошла полная дезинфекция
На всех предприятиях оборонно-промышленного комплекса Крыма прошла полная дезинфекция

На территории Крымского полуострова подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота провели полную специальную обработку всех предприятий оборонно-промышленного комплекса, …


Раскрыта тайна смертельно опасного вируса
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса

Ученые Медицинского колледжа Бейлора в США раскрыли тайну уникальной структуры и функций белка VP3, который помогает ротавирусам избегать иммунного ответа. …


Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах
Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах

Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах коронавируса, процессе лечения и самочувствии после выписки. Об этом они сообщили в интервью газете …


В России провели более двух миллионов тестов на коронавирус
В России провели более двух миллионов тестов на коронавирус

В России проведено более двух миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, …


Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19

В городской клинической больнице №40 в поселке Коммунарка на лечении от коронавирусной инфекции находится 410 пациентов. Об этом в понедельник, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты