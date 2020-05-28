Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной

28 мая 2020     11
Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной

Астрономы раскрыли загадку потери большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной, существование которой предсказывалось, но которая никогда ранее не наблюдалась. Его поиски были безуспешными в течение 20 лет. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Исследователи нашли недостающее вещество, проанализировав быстрые радиовсплески (FRB) — кратковременные вспышки в радиоволновом диапазоне, длящиеся всего несколько миллисекунд и происходящие в случайных направлениях в небе. Причина FRB до сих пор точно не известна, хотя во время вспышки выделяется колоссальное количество энергии, сравнимое с энергией, выделяемой Солнцем за 80 лет. На распространение излучения от вспышки влияет вещество, находящееся в межзвездном и межгалактическом пространстве.

С помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии ученые оценили расстояние до шести источников FRB, используя закон Хаббла, чтобы определить оптическую плотность среды, через которую проходят радиолучи. Это позволило обнаружить обычную материю, состоящую из барионов (протонов и нейтронов), рассеянную в пространстве и не обнаруживаемую с помощью обычных методов.

Согласно закону Хаббла для отдаленных галактик, чем дальше от наблюдателя находится объект, тем быстрее он он удаляется от него. Этот закон лежит в основе измерений космологических расстояний.

Источник: Лента.Ру

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