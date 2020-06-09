Раскрыто пагубное влияние карантина на психику

9 июня 2020     5
Раскрыто пагубное влияние карантина на психику

Ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, привели к сильному росту случаев тяжелой депрессии среди населения. Об сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland со ссылкой на профессора клинической психологии в Частной высшей школе Гёттингена (PFH) Юсефа Шибана (Youssef Shiban).

Пагубное влияние карантина на психику было раскрыто на основании опросов, в которых приняли участие две тысячи человек. Его провели четыре университета: частная высшая школа Гёттингена, университет Регенсбурга, норвежский Университет прикладных наук и Карлтонский университет в Оттаве.

Согласно полученным данным, сильнее всего от карантинных мер пострадали люди от 18 до 25 лет. По ожиданиям ученых, показатель тех, кто страдает от депрессивных расстройств, должен был составить не более одного процента. Однако в реальности депрессивные расстройства выявили у пяти процентов среди наблюдаемых.

Шибан выразил беспокойство в связи с таким сильным ростом. По его словам, психические последствия от карантинных мер будут ощущаться еще очень долго. Сейчас ученые хотят провести сравнительный анализ ситуации между Германией, Норвегией и Канадой.

19 мая стало известно, что американцы хотели бы слушать врачей и ученых, доверив им решения по коронавирусу. Исследователи отметили, что в целом американцы скорее доверяют медикам, нежели Белому дому.

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Источник: Лента.Ру

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