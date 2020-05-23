Раскрыто преимущество C-400 перед Patriot

23 мая 2020     5
Раскрыто преимущество C-400 перед Patriot

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» превосходит американский MIM-104 Patriot, поскольку способна обнаруживать на расстоянии нескольких десятков километров летящие на высоте менее ста метров беспилотники и ракеты, пишет военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Публикация агентства посвящена генеральному конструктору С-400 «Триумф» Александру Леманскому. Литовкин напоминает, что в 1990-х годах ученый встретился с разработчиком MIM-104 Patriot Дэвидом Ноксом Бартоном, который высоко оценил советскую С-300ПМУ, предшествующую созданию С-400 «Триумф».

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15:00 — 19 сентября 2019

Автор отмечает, что особенно превосходство советской ЗРС над американской проявлялось «в части ФАР [фазированная антенная решетка] — канале сопровождения и наведения, что позволило русским добиться наибольшей эффективности поражения низколетящих целей».

В октябре 2019 года бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи заявил, что С-400 «Триумф», подобно американской MIM-104 Patriot, не способна справиться с атакой, напоминающей ту, которая в сентябре того же года была совершена на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Источник: Лента.Ру

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