Раскрыты детали спасения ребенка от обвиняемого в убийствах сантехника

14 июня 2020     19
Раскрыты детали спасения ребенка от обвиняемого в убийствах сантехника

Десятилетняя девочка, которая стала единственной выжившей жертвой сантехника из Московской области, подозреваемого в серии убийств и изнасилований, была спасена отцом. Об этом рассказала старший помощник руководителя управления СК по региону Ольга Врадий в беседе с «Комсомольской правдой».

Отмечается, что ночь с 2 на 3 января злоумышленник влез на второй этаж дома, в котором проживала семья. Родители ребенка в этот момент спали.

Сантехник изнасиловал девочку и попытался задушить. Отец услышал голос ребенка и зашел к ней в комнату, однако преступник услышал шаги мужчины и успел скрыться. Он выбрался через окно.

Родитель обнаружил девочку без сознания. Она была госпитализирована и провела в больнице около месяца.

Ранее сообщалось, что сантехника из Московской области заподозрили в серии убийств и изнасилований, в том числе ребенка. Он был задержан. По данным СКР, преступления совершались на территории Ступинского и Каширского городских округов в течение семи лет. Мужчина признал свою вину, проверяется его причастность к ряду других преступлений.

Источник: Лента.Ру

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