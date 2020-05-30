Раскрыты главные ошибки во время стирки спортивных вещей

30 мая 2020     14
Раскрыты главные ошибки во время стирки спортивных вещей

Генеральный директор службы прачечной и химчистки Деян Димитров (Deyan Dimitrov) раскрыл распространенные ошибки при стирке спортивной и пляжной одежды. Его цитирует газета Mirror в субботу, 30 мая.

Так, спортивные вещи не следует стирать с кондиционером, потому что он не предназначен для тканей с водоотталкивающим покрытием. В качестве альтернативы Димитров предлагает вылить полстакана белого уксуса во время полоскания. Также рекомендуется стирать спортивные вещи в спальном сетчатом мешке, выбирать минимальный температурный режим и сушить на воздухе.

Вторая главная ошибка, по словам эксперта, заключается в использовании слишком большого количества моющего средства. «Существует заблуждение, что это позволит лучше отстирать вещь, но это не так. Обильная пена не позволяет бактериям и грязи выйти из ткани», — пояснил он.

Купальники следует стирать вручную, чтобы предотвратить выцветание ткани, предупреждает собеседник издания. Кроме того, после автоматической стирки пляжный комплект может стать на размер меньше. Пятна от солнцезащитного крема, по его словам, удаляются уксусом.

Давая общие советы, эксперт отметил, что, помимо стандартной сортировки белья по цветам, необходимо вывернуть одежду наизнанку, прежде чем положить ее в машину. Это позволит продлит срок службы гардероба, заключил он.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе на рынке «Кольцо» потушен пожар повышенного ранга
В Севастополе на рынке «Кольцо» потушен пожар повышенного ранга

Пожар на территории рынка «Кольцо» на 5 км Балаклавского шоссе, которому присвоили повышенный ранг 1-БИС, потушен. В ликвидации огня участвовали …


Открытие калининградских пляжей отложили из-за коронавируса
Открытие калининградских пляжей отложили из-за коронавируса

Открытие пляжного сезона в Калининградской области откладывается из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму. «Традиционно …


Пожар на рынке в Севастополе тушили более 30 сотрудников МЧС
Пожар на рынке в Севастополе тушили более 30 сотрудников МЧС

Пожар на территории рынка «Кольцо» на 5 км Балаклавского шоссе, которому присвоили повышенный ранг 1-БИС, потушен. В ликвидации огня участвовали …


СевТЮЗ предлагает зрителям отпраздновать День защиты детей онлайн
СевТЮЗ предлагает зрителям отпраздновать День защиты детей онлайн

К Международному Дню защиты детей в Севастопольском театре юного зрителя разработали праздничную программу, посмотреть ее можно будет на Ютуб-канале театра: …


В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

16:08 Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах с бывшим хавбеком команды Денисом Глушаковым, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты