Раскрыты изменившиеся из-за коронавируса планы россиян на майских праздниках

Россияне раскрыли свои планы на майские праздники, изменившиеся в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство респондентов, 79,5 процента, намереваются из-за сложившейся ситуации провести длинные выходные дома, и только 10,3 процента надеются, что им удастся отдохнуть в это время за рубежом.

Половина участников опроса, 46,4 процента, хотели бы отправиться в другую страну, если к маю откроются границы и восстановится международное авиасообщение. При этом другие туристы заметили, что им будет достаточно путешествия по России.

Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая включительно в связи с празднованием Международного дня трудящихся, затем — с 9 по 11 мая из-за Дня Победы. Так, в период майских праздников рабочими днями останутся даты с 27 по 30 апреля, с 6 по 8 и с 12 по 15 мая.

27 марта сообщалось, что россияне рассказали о планах на грядущее лето в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Так, треть участников опроса, 32 процента, в сложившихся обстоятельствах собирается провести летний отпуск на даче или в деревне.

Источник: Лента.Ру