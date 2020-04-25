Раскрыты особенности появления иммунитета к коронавирусу

Вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен раскрыл особенности появления иммунитета к коронавирусу нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDR.
Оказалось, что люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19. По его словам, были исследованы T-клетки на их реактивность к новому коронавирусу. Также исследовали тех пациентов, которые не перенесли заболевание. «Было установлено, что у 34 процентов пациентов были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2», — заявил Дростен.
По словам вирусолога, упомянутые им исследования в лаборатории клиники показали, что ряд коронавирусов, вызывающих простуду, имеют «сходные участки» с COVID-19. Кроме того, они могут стимулировать Т-клетки, которые «до определенной степени» противостоят как коронавирусам, вызывающим простуду, так и SARS-CoV-2.
Дростен также обратил внимание на то, что существуют очень незаметные случаи заболевания, что может быть объяснено наличием иммунитета у некоторой части населения, возникшего в результате заболевания другими видами коронавирусов.
Ранее ученые Бостонской детской больницы и Массачусетского технологического института в США выяснили, что одна из основных защитных систем организма оказалась неэффективной против инфекции и, наоборот, способствует болезни. Также выяснилось, что интерферон, который участвует в защите организма от вируса, стимулирует выработку ACE2, давая вирусу новые возможности для проникновения в клетку.
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Источник: Лента.Ру