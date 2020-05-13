Раскрыты подробности покушения на Прилепина в ДНР

13 мая 2020     11
Раскрыты подробности покушения на Прилепина в ДНР

На российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во время его участия в вооруженном конфликте. Подробности инцидента в интервью телеведущей Ксении Собчак раскрыл доброволец с позывным Злой, интервью доступно в YouTube.

«На Захара было покушение, когда мы жили первое время рядом с главой [ДНР Александром Захарченко, убитом в августе 2018 года] на одной улице. Вышли, как обычно, на осмотр территории на предмет взрывчатки, всяких закладок, растяжек, мин. Вышли, и там такой кипеж, собака бегает», — сказал бывший боец батальона Прилепина.

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Он отметил, что собака Захарченко по кличке Личка почувствовала взрывчатку, которой пытались взорвать автомобиль. Пластидом была начинена книга. «Если бы она рванула, от машины ничего бы не осталось, соответственно, от нас тоже. Собака почувствовала и спасла. Это было либо с расчетом на Батю (кличка Захарченко — прим. «Ленты.ру»), либо на нас», — считает доброволец Злой.

В декабре прошлого года Захар Прилепин заявил, что больше не намерен воевать в Донбассе. По его словам, «молодое государство» превратилось в «очередную область России», поэтому боевые действия перестали его вдохновлять. Прилепин сформировал в ДНР свой батальон в феврале 2017 года.

Захар Прилепин — российский писатель, автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», а также сборников рассказов и публицистики.

Ariana Grande

Источник: Лента.Ру

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